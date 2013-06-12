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Eingestellt

Heritage AudioKomponenten-HiFi-System

MCM772/12

4.7

| (11) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Tauchen Sie ab in den audiophilen Sound des Philips Komponenten-HiFi-Systems mit Seidenkalotten-Hochtöner. Hinzu kommen elegante Lautsprecherboxen aus echtem Holz und ein Aluminiumgehäuse zur Verbesserung des Sounds bei gleichzeitiger Wahrung von Präzision und Kontrolle.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie HiFi-Musik

Begeistert von Sound

  • Seidenkalotten-Hochtöner

  • 100 W

Bass- und Höhenverstärkung

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

Lautsprecher mit Holzgehäuse für besonders natürlichen Sound

Lautsprecher mit Holzgehäuse für besonders natürlichen Sound

Die Natur bietet uns das Beste. Dazu gehört auch Holz. Dieses verfügt über akustische Eigenschaften, durch die es sich perfekt für Sound-Geräte und Musikinstrumente eignet. Wertvolle Musikinstrumente wie Klavier und Violinen werden nicht umsonst aus Holz gefertigt. Aus demselben Grund sind auch diese Lautsprecher mit Holz verkleidet. Genießen Sie realistischen Hörgenuss mit diesen Lautsprechern aus Holz.

Seidenkalotten-Hochtöner für kristallklaren Sound

Seidenkalotten-Hochtöner für kristallklaren Sound

Seidenkalotten-Hochtöner sind mit einer Membran aus Seide ausgestattet, einem Material, das den anderen, in normalen Hochtönern verwendeten weit überlegen ist. Das für die Membran verwendete Seidenmaterial besitzt ausgezeichnete Schalldämpfungseigenschaften, und seine weiche Beschaffenheit garantiert minimale Verzerrungen. Daher ist der von einem Seidenkalotten-Lautsprecher erzeugte Sound bei breitem Frequenzbereich weich und warm.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

11

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

12/06/2013

Deutschland

Deutschland

Klares Design und ausgewogener Klang

Ich benutze das HiFi-Micro-System MCM772 seit etwa 2 Jahren hauptsächlich als Computer-Soundsystem sowie manchmal als Radio und habe meine Entscheidung für dieses Gerät bisher nicht bereut. Das unaufdringliche Design gefällt, die Bedienung ist einfach und die Lautsprecher erzeugen trotz ihrer kompakten Abmessungen einen ausgewogenen aber bei Bedarf auch druckvollen Klang.

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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System verfasst

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10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

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17/12/2013

España

España

EXCELENTE

EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.

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