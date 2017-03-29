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Eingestellt

HiFi-Minisystem

NTRX500/10

3.3

| (8) Bewertungen

Die ultimativen Soundmaschinen

Lass dich von den Bässen dieses für jede Party geeigneten und mit NX Bass ausgestatteten 650 W Systems mitreißen. Lass dir von der Auto DJ-Funktion Tracks auf deinem USB-Gerät mischen, streame Titel von einem Smartphone über Bluetooth®, und verwende die 260.000 Lichteffekte, um die Party richtig ins Rollen zu bringen.

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Begeistert von Sound

Die ultimativen Soundmaschinen

  • 650 W

  • Bluetooth

260.000 LED-Lichter für eine tolle Party-Atmosphäre

260.000 LED-Lichter für eine tolle Party-Atmosphäre

Schaffen Sie bei jeder Party die ultimative Atmosphäre und Begeisterung mit tausenden farbigen Lichtern, die flackern, blinken und sich Ihrer Musik anpassen. Wählen Sie ganz einfach Lichtfarben passend zum Thema aus, oder verwenden Sie eine der vielen Voreinstellungen des Systems. Schalten Sie die NX Bass-Taste ein, um die Lightshow noch intensiver zu gestalten.

650 W RMS Gesamtausgangsleistung/8.800 W PMPO

DJ Crossfader zum Mischen von Titeln

DJ Crossfader zum Mischen von Titeln

Seien Sie König auf jeder Party! Mit dem DJ Crossfader können Sie Ihre Lieblingstitel zwischen Kanal A und B mischen, sodass Sie Titel nahtlos ineinander übergehen lassen können. Wählen Sie einfach den Geräte-Ausgang für Deck A (USB, Bluetooth®, CD, Audio In oder Tuner), um die Musik zu starten, und wählen Sie dann das Eingangsgerät für Deck B (USB oder Audio In). Um zwischen Titeln zu wechseln, bewegen Sie den Fader von einer Seite zur anderen, um einen reibungslosen Übergang zu erhalten, der für die richtige Partystimmung sorgt.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.3

von 5

8

Bewertungen

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

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Diese Bewertung wurde für NTRX500 HiFi-Minisystem verfasst

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01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

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28/05/2017

Sverige

Sverige

Den är grym

[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett

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Diese Bewertung wurde für NTRX500 Mini Hi Fi-system verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.