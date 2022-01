Griffe und Räder für einfachen Transport

Sorge überall für bombastischen Sound – ob oben, unten, in Innenräumen oder im Freien. Die NITRO Audio-Lösungen lassen sich dank Ihrer optimierten Abmessungen und einer bequemen Bedienelementintegration problemlos und ohne Kabelsalat in jedem Zuhause aufstellen. Verknüpfe sie mit deinem Fernseher oder PC für ein noch umfangreicheres Erlebnis, und verleihe Musik und Filmen eine noch größere Dimension. Nimm sie alternativ mithilfe der integrierten Griffe und Räder mit nach draußen, um sie in das ultimative Soundsystem für Partys im Freien zu verwandeln.