Eingestellt
NTRX500/10
Die ultimativen Soundmaschinen
Lass dich von den Bässen dieses für jede Party geeigneten und mit NX Bass ausgestatteten 650 W Systems mitreißen. Lass dir von der Auto DJ-Funktion Tracks auf deinem USB-Gerät mischen, streame Titel von einem Smartphone über Bluetooth®, und verwende die 260.000 Lichteffekte, um die Party richtig ins Rollen zu bringen.
650 W
Bluetooth
Schaffen Sie bei jeder Party die ultimative Atmosphäre und Begeisterung mit tausenden farbigen Lichtern, die flackern, blinken und sich Ihrer Musik anpassen. Wählen Sie ganz einfach Lichtfarben passend zum Thema aus, oder verwenden Sie eine der vielen Voreinstellungen des Systems. Schalten Sie die NX Bass-Taste ein, um die Lightshow noch intensiver zu gestalten.
Seien Sie König auf jeder Party! Mit dem DJ Crossfader können Sie Ihre Lieblingstitel zwischen Kanal A und B mischen, sodass Sie Titel nahtlos ineinander übergehen lassen können. Wählen Sie einfach den Geräte-Ausgang für Deck A (USB, Bluetooth®, CD, Audio In oder Tuner), um die Musik zu starten, und wählen Sie dann das Eingangsgerät für Deck B (USB oder Audio In). Um zwischen Titeln zu wechseln, bewegen Sie den Fader von einer Seite zur anderen, um einen reibungslosen Übergang zu erhalten, der für die richtige Partystimmung sorgt.
3.3
von 5
8
Bewertungen
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für NTRX500 HiFi-Minisystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Anomaly34
28/05/2017
Sverige
Den är grym
[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für NTRX500 Mini Hi Fi-system verfasst
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Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.