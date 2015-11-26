ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

HiFi-Minisystem

NTRX900/12

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Die ultimativen Soundmaschinen

Hören Sie Bässe mit diesem 3600 W Philips System mit 20" Subwoofer und NX Bass wie nie zuvor. Genießen Sie die ultimative Party dank Auto DJ-Mixtracks auf USB-Geräten, 260K LED-Beleuchtungseffekten und Streaming über Bluetooth.

Alle Vorteile anzeigen

Die ultimativen Soundmaschinen

  • Bluetooth®

  • Kanal-Fader zwischen 2 USB-Anschlüssen

  • CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner

  • 3600 W, NX Bass, 20" Subwoofer

Streamen Sie Musik über Bluetooth®

Streamen Sie Musik über Bluetooth®

Wenn Sie über eine große Musiksammlung auf einem Smartphone, Tablet oder Computer verfügen, dann übertragen Sie sie per digitaler kabelloser Musikübertragung über Bluetooth® auf ein NITRO System, und sorgen Sie so für unglaublichen Sound. Es war bisher selten so einfach und bequem, solch kräftigen Sound zu erzeugen.

5-Band-Equalizer bietet ein persönliches Musikerlebnis

Auto-DJ Crossfader zum Mischen von Titeln auf USB-Laufwerk

Auto-DJ Crossfader zum Mischen von Titeln auf USB-Laufwerk

Du kannst deine Musik mit Auto-DJ automatisch auf einem angeschlossenen USB-Laufwerk mischen. Füge Sound-Effekte mit dem DJ-Jog-Rad hinzu. So rockt die Party richtig!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Richtig fettes Teil

Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für NTRX900 HiFi-Minisystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für NTRX900 HiFi-Minisystem verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.