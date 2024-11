Milchkanne für perfekte Temperatur und leistungsstarke Dampfdüse

Erfreuen Sie sich mit unserer 450 ml fassenden Milchkanne und der leistungsstarken Dampfdüse an der Leichtigkeit, mit der Sie cremigen Mikroschaum erzeugen können, der perfekt für Kaffee nach Latte Art ist. Mit dem Temperaturstreifen an der Milchkanne können Sie die perfekte Temperatur für den Milchschaum kontrollieren und mühelos eine samtige Textur erzeugen, damit Sie Ihren Kaffee genau so genießen können, wie Sie ihn mögen.