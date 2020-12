Präzisionstrimmer für kleine Details zur Perfektionierung Ihres Styles

Er eignet sich optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. Koteletten, unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Und durch seine geringe Größe können Sie immer sehen, was Sie tun – für feinen Linien und Detailpartien.