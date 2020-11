Ladestation und Schutzhülle: immer vollständig geladen und einsatzbereit

Die einklappbare Ladestation wurde so entwickelt, dass sie selbst in den kleinsten Ecken Platz findet. So können Sie Ihren Rasierer überall aufladen oder mit auf Reisen nehmen. Die Schutzhülle schützt Ihren Rasierer auf Reisen und bietet Ihnen einen praktischen Platz zum Aufbewahren des Geräts, wenn es nicht in Gebrauch ist.