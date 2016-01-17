ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Jetzt anmelden

Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale

11

T

Tage

15

Std.

Stunden

:

48

Min.

Minuten

:

06

Sek.

Sekunden

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts mit Zubehör

Eingestellt

StyleShaverwasserdichter Styler und Rasierer

QS6160/32

4.1

| (126) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Finde deinen Style

Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige elektrische Barttrimmer und -Styler alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Dreitagebart oder eine glatte Rasur benötigen – auch bei widerspenstigen Bärten.

Alle Vorteile anzeigen

Trimmen, stylen und rasieren – mit einem Produkt

Finde deinen Style

  • Pro

Barttrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm

Barttrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm

Mit dem 32 mm breiten Philips Bartschneider (Dreitagebart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.

Zweiseitiger Trimmer: 32mm- und 15mm-Seite für perfekte Details

Zweiseitiger Trimmer: 32mm- und 15mm-Seite für perfekte Details

Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.

Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-3620464

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

126

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

17/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

es ist sehr gut und leistungsfähiges Produkt.

Ich empfehle, dieses Produkt zu entwickeln, um sie auch für Kopfhaar verwenden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst

26/06/2013

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Kraftvolles Produkt

Bin sehr zufrieden mit dem Produkt, den er scheindet sehr exakt und gründlich. Der Akku hält eine halbe Ewigkeit. Praktisches, kompaktes Ladegerät.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst

16/06/2012

Deutschland

Deutschland

Absolute Innovation - ein Muss für Mann, der was von sich hält

Mein Styleshaver wurde, wie jedes Philips-Produkt, in einer sinnvollen und dazu äußerst ansprechenden Verpackung geliefert. Produktmerkmale und -Eigenschaft werden durch die Verpackung bereits erfolgreich angepriesen. Alle Informationen sind leicht zu verstehen. Das Design sowie SchriftLayout passen wunderbar zum Produkt. "Express your style" drückt das aus, was der Styleshaver kann. Nämlich das tägliche Ausdrücken/die tägliche Auswahl meines persönlichen Styles. Im Lieferumfang enthalten sind ein praktisches Reiseetui, das Netzteil, der Philips-typische Ladeständer, eine Bürste zum Reinigen des Styleshavers, eine Schutzhülle für die Rasierfolie, 2 Kammaufsätze sowie Gebrauchsanleitung/Garantiehinweise. Der Ladeständer ist praktisch und angemessen. Er präsentiert den Styleshaver perfekt. Außerdem dient er, wie erwähnt, auch als Ladestation. Diese Funktion ist natürlich ein tolles Plus. Die Gebrauchsanleitung in Form von Bilderfolgen sind einfach zu verstehen und stellen alle wichtigen Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten dar. Zudem wird die Reinigung und das "Transformen" von Shaver zum Styler und umgekehrt simpel aufgezeigt. Nun zum eigentlichen, dem Rasieren und Stylen: Der Styleaufsatz ist in meinen Augen perfektioniert. Es gibt 2 Seiten: 1 (dünne Klinge) für die feinen Kanten wie z.B. um die Mundwinkel herum und 1 (breite Klinge) Seite für die "gröbere Präzision" wie z.B. die Koteletten. Mit einer Handbewegung lässt sich der Styler von der einen Seite auf die andere switchen. Die Reinigung des Stylers ist außerdem easy. Zum einen kann man den Stylekopf abnehmen und ihn mit der feinen Bürste säubern oder man kann ihn unter Wasser säubern. Da es nicht sehr viele Schlitze gibt, in denen sich Haare verfangen könnten, dauert die Reinigung maximal 1 Minute. Die Nutzung des Stylers ist optimal, man kommt in jede Ecke, bekommt jede Kante rasiert und so lässt sich wirklich sogut wie jeder individueller Style selbst gestalten, ohne dass man zum Friseur gehen muss. Dazu macht es sehr viel Spaß! Der Shavingaufsatz ist für Philips eine Revolution. Typisch für Philips sind eigentlich die 3 Scherköpfe-Technologie. Nun bietet Philips auch die längliche Scherfolie an. Sie ist äußerst scharf und "sauber". In nur wenigen Zügen ist die Haut glattrasiert, Hautirritationen waren bei mir nicht zu erkennen/zu spüren. Durch die Dynamik der Scherfolie erwischt man mit dem Shaver jede Kontur. Auch der Shavingaufsatz ist leicht zu reinigigen, da wasserfest und abnehmbar. Als Zusatz gibt es eine Schutzhülle, die kein Muss, aber ein Nice-to-have ist. Der Styleshaver hat eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Lampe leuchtet auf, wenn der Akku fast leer ist. Je nachdem, welche Seite des Styleshaver man anschaltet, leuchtet der Ein/Aus-Schalter. Das Zoomwheel zum Einstellen der Barthaarlänge (zum Nutzen der Kammaufsätze) ist leicht bedienbar und praktisch gelöst. Der Styleshaver liegt sehr gut in der Hand, die Ergonomie stimmt also und er hat ein angemessenes Gewicht (nicht zu leicht und nicht zu schwer). Einziges Manko ist Funktionsdauer. Eine Stunde ist nicht sehr viel, aber da ich nicht weiß, was möglich wäre, möchte ich mich nicht großartig beschweren, denn in nur 50 Minuten ist der Styleshaver wieder voll aufgeladen und einsatzbereit. Im Großen und Ganzen bin ich komplett begeistert vom neuen Styleshaver von Philips und empfehle ihn jedem, der etwas von sich hält und für den pflege wichtig ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration