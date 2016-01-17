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Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige elektrische Barttrimmer und -Styler alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Dreitagebart oder eine glatte Rasur benötigen – auch bei widerspenstigen Bärten.
Pro
Mit dem 32 mm breiten Philips Bartschneider (Dreitagebart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.
Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.
Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
4.1
von 5
126
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Mostafa
17/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
es ist sehr gut und leistungsfähiges Produkt.
Ich empfehle, dieses Produkt zu entwickeln, um sie auch für Kopfhaar verwenden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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puzzone
26/06/2013
Deutschland
Verifizierter Käufer
Kraftvolles Produkt
Bin sehr zufrieden mit dem Produkt, den er scheindet sehr exakt und gründlich. Der Akku hält eine halbe Ewigkeit. Praktisches, kompaktes Ladegerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Julio
16/06/2012
Deutschland
Absolute Innovation - ein Muss für Mann, der was von sich hält
Mein Styleshaver wurde, wie jedes Philips-Produkt, in einer sinnvollen und dazu äußerst ansprechenden Verpackung geliefert. Produktmerkmale und -Eigenschaft werden durch die Verpackung bereits erfolgreich angepriesen. Alle Informationen sind leicht zu verstehen. Das Design sowie SchriftLayout passen wunderbar zum Produkt. "Express your style" drückt das aus, was der Styleshaver kann. Nämlich das tägliche Ausdrücken/die tägliche Auswahl meines persönlichen Styles. Im Lieferumfang enthalten sind ein praktisches Reiseetui, das Netzteil, der Philips-typische Ladeständer, eine Bürste zum Reinigen des Styleshavers, eine Schutzhülle für die Rasierfolie, 2 Kammaufsätze sowie Gebrauchsanleitung/Garantiehinweise. Der Ladeständer ist praktisch und angemessen. Er präsentiert den Styleshaver perfekt. Außerdem dient er, wie erwähnt, auch als Ladestation. Diese Funktion ist natürlich ein tolles Plus. Die Gebrauchsanleitung in Form von Bilderfolgen sind einfach zu verstehen und stellen alle wichtigen Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten dar. Zudem wird die Reinigung und das "Transformen" von Shaver zum Styler und umgekehrt simpel aufgezeigt. Nun zum eigentlichen, dem Rasieren und Stylen: Der Styleaufsatz ist in meinen Augen perfektioniert. Es gibt 2 Seiten: 1 (dünne Klinge) für die feinen Kanten wie z.B. um die Mundwinkel herum und 1 (breite Klinge) Seite für die "gröbere Präzision" wie z.B. die Koteletten. Mit einer Handbewegung lässt sich der Styler von der einen Seite auf die andere switchen. Die Reinigung des Stylers ist außerdem easy. Zum einen kann man den Stylekopf abnehmen und ihn mit der feinen Bürste säubern oder man kann ihn unter Wasser säubern. Da es nicht sehr viele Schlitze gibt, in denen sich Haare verfangen könnten, dauert die Reinigung maximal 1 Minute. Die Nutzung des Stylers ist optimal, man kommt in jede Ecke, bekommt jede Kante rasiert und so lässt sich wirklich sogut wie jeder individueller Style selbst gestalten, ohne dass man zum Friseur gehen muss. Dazu macht es sehr viel Spaß! Der Shavingaufsatz ist für Philips eine Revolution. Typisch für Philips sind eigentlich die 3 Scherköpfe-Technologie. Nun bietet Philips auch die längliche Scherfolie an. Sie ist äußerst scharf und "sauber". In nur wenigen Zügen ist die Haut glattrasiert, Hautirritationen waren bei mir nicht zu erkennen/zu spüren. Durch die Dynamik der Scherfolie erwischt man mit dem Shaver jede Kontur. Auch der Shavingaufsatz ist leicht zu reinigigen, da wasserfest und abnehmbar. Als Zusatz gibt es eine Schutzhülle, die kein Muss, aber ein Nice-to-have ist. Der Styleshaver hat eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Lampe leuchtet auf, wenn der Akku fast leer ist. Je nachdem, welche Seite des Styleshaver man anschaltet, leuchtet der Ein/Aus-Schalter. Das Zoomwheel zum Einstellen der Barthaarlänge (zum Nutzen der Kammaufsätze) ist leicht bedienbar und praktisch gelöst. Der Styleshaver liegt sehr gut in der Hand, die Ergonomie stimmt also und er hat ein angemessenes Gewicht (nicht zu leicht und nicht zu schwer). Einziges Manko ist Funktionsdauer. Eine Stunde ist nicht sehr viel, aber da ich nicht weiß, was möglich wäre, möchte ich mich nicht großartig beschweren, denn in nur 50 Minuten ist der Styleshaver wieder voll aufgeladen und einsatzbereit. Im Großen und Ganzen bin ich komplett begeistert vom neuen Styleshaver von Philips und empfehle ihn jedem, der etwas von sich hält und für den pflege wichtig ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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