Einfache Rasur – gründlich und angenehm

Die Philips Shaver Series 5000 bringt Komfort in Ihre Morgenroutine. Der Rasierer ist dank des vollständig flexiblen Kopfes und seines ergonomischen Griffs intuitiv zu bedienen. Durch das Öffnen per Tastendruck lässt er sich in wenigen Sekunden leicht reinigen. Alle Vorteile ansehen