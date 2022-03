Ein Gefühl von 750 Fingerspitzen pro Minute auf der Haut

Der Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage ermöglicht eine Tiefenmassage, die die unteren Hautschichten erreicht. So entspannen sich die kleinen Gesichtsmuskeln, und Ihre Haut erhält einen revitalisierten und gesunden Teint. Er erreicht genau das, was Ihre Hände nicht können. Dank des eleganten und funktionalen Kopfdesigns mit den fünf Kugeln fühlt es sich an, als würden 750 Fingerspitzen pro Minute Ihre Haut sanft massieren. Das belebende Massageprogramm dauert 3 Minuten, und Sie können die Gesichtsmassage mehrmals wöchentlich durchführen.