Eingestellt
Strahlende, revitalisierte und erfrischte Haut
VisaPure Advanced ist eine Gesichtsreinigungsbürste, die Ihre tägliche Gesichtspflege professionell unterstützt. Ihre Haut erhält ein strahlendes, frisches und revitalisiertes Aussehen. Genießen Sie reine, weiche Haut mit einem gesunden Teint.
10x effektivere Reinigung*
Professionelle 2-in-1 Behandlung
Individuelle DualMotion-Technologie
Effektive, sanfte Reinigung & Massage
Die Bürstenköpfe sind leicht zu reinigen. Reinigen Sie sie einfach im Waschbecken mit warmem Wasser und Seife.
VisaPure Advanced ist mit individueller DualMotion-Technologie ausgestattet. Jeder mit VisaPure gelieferte Bürstenkopf verfügt über spezielle Rotations- und Vibrationsstufen. Sowohl das Handstück als auch die neuen Aufsätze sind mit einem innovativen NFC-Tag ausgestattet, welcher die intelligente Bürstenkopferkennung ermöglicht. Das bedeutet, dass das Handstück sofort den jeweiligen Kopf erkennt, wenn Sie ihn aufgesteckt haben. So können Sie die speziellen Programme der individuellen DualMotion-Technologie für verschiedene Pflegeanwendungen genießen.
Durch die Reinigung mit VisaPure können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser aufgenommen.
Auszeichnungen
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
theKlaus60
30/08/2021
Deutschland
Insgesamt sehr empfehlenswert
Die Gesichtsreinigungsbürste liegt gut in der Hand und fühlt sich duch die Oberfläche gut an. Es ist ordentlich verpackt und enthält 1 Massageaufsatz mit 5 Kugeln und einen Bürstenkopf. Wenn man sich bei Philips registriert und den abbestellbaren Newsletter abonniert, bekommt man nach einiger Zeit einen zweiten Bürstenaufsatz kostenlos zugeschickt (dafür ist die Registrierung wirklich nicht zuviel verlangt). Doch nun meine Meinung zur Anwendung: Die Bürste ist durch das Rotieren und das gleichzeitige Vibrieren sehr angenehm auf der Haut und pflegt gut. Die Haut fühlt sich danach gereinigt und frisch an. Zudem zeigt einem das Gerät, wie lange man einen Gesichtsteil behandeln muss, indem es kurz stoppt, was sehr praktisch ist um sich daran zu orientieren. Man kann auch zwischen 2 Stufen für milde und intensive Behandlung umschalten Der Wechsel zum Massageaufsatz geht einfach und schnell und das Maschinchen erkennt dies und stellt sofort sein Programm um. Die Massage selbst ist sehr angenehm und entspannend. Zusätzlich kann man noch diverse andere Bürstenaufsätze erwerben (Peeling, Sensitiv, Deep Pore Cleansing), die meist zwischen 10 und 15 Euro kosten. Die Ladestation ist recht praktisch, da sie das Gerät so aufnimmt, dass die Reinigungsbürste an der Luft trocknen kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-30
Polo18
25/02/2021
Deutschland
Großartiges Wellness Produkt
Empfehlung für alle mit sensibler Haut. Die das Gefühl von sauberer Haut lieben
Vorteile
Tolles Gerät, das Gefühl von zarter , sauberer Haut. Benötigt nur wenig Reinigungsprodukt. Dank länger Akku Leistung für den Urlaub perfekt.
Nachteile
Mann bekommt nicht mehr alle Aufsätze nach gekauft
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-25
Katze12
13/06/2019
Deutschland
Spitzenklasse
Meine Haut ist weicher und ebenmässiger. Meine Poren sind kleiner geworden, meine Pickel weniger. Die einzelnen Bürsten sind angenehm weich. Meine Haut wurde von Tag zu Tag besser. Die Massage ist herrlich. Ich kann die Gesichts Bürste nur weiter empfehlen. Die Reinigung ist für mich zu einem Ritual geworden. Die Handhabung ist einfach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
10 Mal effektiver als die Reinigung von Hand, aber genauso sanft. Verglichen mit der Make-up-Entfernung von Hand.