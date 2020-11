Sanftes Massageprogramm mit 120 Nano-Vibrationen pro Sekunde

Das individuelle Fresh Eyes DualMotion-Programm liefert 120 Nano-Vibrationen pro Sekunde, für eine sanfte, angenehme und belebende Massage um die Augen. Es wurde so entwickelt, dass es sanft um die dünne und empfindliche Haut um die Augen wirkt. Das Fresh Eyes-Programm ist ein kurzes Programm von nur 30 Sekunden, damit Sie es schnell in Ihre tägliche Hautpflege am Morgen integrieren können!