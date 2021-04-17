Eingestellt
Wache Augen
Intelligenter Kopf
Der Aufsatz für wach aussehende Augen besteht aus einem speziellen kühlenden Material mit einer hochwertigen Keramikbeschichtung. Er liefert sofortige Ergebnisse, da er die Haut unter den Augen innerhalb von Sekunden abkühlt und müden Augen so mehr Frische verleiht.
Dank des glatten Materials und sanften Programms von DualMotion bietet der Aufsatz für wach aussehende Augen eine sanfte Massage, die die dünne und empfindliche Haut um die Augen schont.
Das individuelle DualMotion-Programm für Fresh Eyes liefert 120 Nano-Vibrationen pro Sekunde, für eine sanfte, angenehme und belebende Massage um die Augen. Es wurde so entwickelt, dass es sanft auf die dünne und empfindliche Haut um die Augen wirkt. Das Fresh Eyes-Programm ist ein kurzes Programm von 30 Sekunden, damit Sie es schnell in Ihre tägliche Hautpflege am Morgen integrieren können!
Auszeichnungen
4.6
von 5
94
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
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Chérie
03/09/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt für empfindliche Haut
Sehr sanfte Reinigungsbürste für trockene, empfindliche Haut.
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anonym2
16/11/2017
Deutschland
Top Reinigung für das Gesicht
Sehr gut Hand zu haben. Das Gesicht fühlt sich richtig gereinigt danach.
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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5990/10 Reinigungsbürste für normale Haut verfasst
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