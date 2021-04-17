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  • Strahlende und revitalisierte Haut
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Eingestellt

Zubehörkopf für VisaPure Advanced

SC6060/00

4.6
| (94) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Strahlende und revitalisierte Haut
Der Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage wurde mit Experten der japanischen Massage entwickelt. Das maßgeschneiderte DualMotion-Programm fördert die Durchblutung und entspannt die Gesichtsmuskeln für eine revitalisierte, strahlende Haut mit einem gesunden Glanz.
Alle Vorteile anzeigen

Regt den Blutfluss an und entspannt die Muskeln

Strahlende und revitalisierte Haut

  • Belebende Massage

  • Intelligenter Kopf

Mehr Sauerstoff und Nährstoffe in der Haut

Mit dem Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage und seinem maßgeschneiderten DualMotion-Programm fördern Sie die Durchblutung, was Ihnen strahlende Haut mit einem gesunden Glanz verleiht. Erleben Sie ein angenehmes, belebendes Gefühl auf Ihrer Haut.

Erreicht die tieferen Schichten der Haut, um die Muskeln zu entspannen

Erreicht die tieferen Schichten der Haut, um die Muskeln zu entspannen

Der Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage ermöglicht eine Tiefenmassage, die die unteren Hautschichten erreicht. So entspannen sich die kleinen Gesichtsmuskeln, und Sie fühlen sich wohler.

Es fühlt sich an, als würden 750 Fingerspitzen pro Minute sanft Ihre Haut massieren

Es fühlt sich an, als würden 750 Fingerspitzen pro Minute sanft Ihre Haut massieren

Das maßgeschneiderte DualMotion-Programm sorgt für ein revitalisierendes und entspannendes Erlebnis. Es wurde mit Experten der japanischen Massage entwickelt und ahmt die bekannten Massagetechniken Petrissage und Tapotement nach. Es erreicht das, was Ihre Hände nicht schaffen. Dank des eleganten und funktionalen Designs des Bürstenkopfes mit seinen fünf kleinen Kugeln fühlt es sich an, als würden 750 Fingerspitzen pro Minute Ihre Haut sanft massieren. Das Programm zur belebenden Massage dauert 3 Minuten. Sie können mehrmals pro Woche eine Gesichtsmassage genießen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-3620458

Bewertungen

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4.6

von 5

94

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

17/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Bürste

Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

03/09/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekt für empfindliche Haut

Sehr sanfte Reinigungsbürste für trockene, empfindliche Haut.

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

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16/11/2017

Deutschland

Deutschland

Top Reinigung für das Gesicht

Sehr gut Hand zu haben. Das Gesicht fühlt sich richtig gereinigt danach.

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5990/10 Reinigungsbürste für normale Haut verfasst

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