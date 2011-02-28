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Eingestellt
Hören Sie Ihr Baby
Garantiert sicherer Empfang in Haus und Garten und minimale Störungen durch andere Geräte
Minimale Störung durch andere Überwachungseinheiten
Sie können den Geräuschpegel und die Lautstärke so anpassen, dass Ihnen kein Kichern, Glucksen oder Schluckauf entgeht.
Mit dem praktischen Gürtel-Clip haben Sie immer die Hände frei und können sich uneingeschränkt bewegen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
28/02/2011
España
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD481/00 Vigilabebés analógico verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCD481/00 Vigilabebés analógico verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.