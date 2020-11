Variable Lautstärkeregelung, damit Ihnen kein Glucksen oder Gluckern entgeht

Passen Sie die Lautstärke an der Elterneinheit so an, dass Sie jedes Glucksen und Gluckern und jeden Schluckauf hören können. Zudem können Sie mit der Stummschaltfunktion Ihr Baby auch ohne Ton immer im Auge behalten. Die geräuschgesteuerten Anzeigen informieren Sie darüber, wann Ihr Baby Sie braucht.