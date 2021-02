Ferngesteuertes Nachtlicht und Schlaflieder

Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch das warme, besinnliche Licht des Nachtlichts beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen. Aktivieren Sie es über die Eltern- oder Babyeinheit (Fernaktivierung ist in den USA nicht verfügbar). Nichts ist besser geeignet, um ein Baby zu beruhigen, als ein sanftes Schlaflied. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und Ihr Baby somit schnell und mühelos in den Schlaf wiegen (Fernaktivierung ist in den USA nicht verfügbar).