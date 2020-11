Sterilisieren auf einfache Art

Der neue elektrische Dampfsterilisator SCF284/02 von Philips AVENT wurde entwickelt, um das Sterilisieren so einfach wie möglich zu gestalten. Dank der anpassbaren Größe nimmt er weniger Platz in der Küche ein, und in die Körbchen können sowohl breit- als auch schmalhalsige Flaschen eingesetzt werden.