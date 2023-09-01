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  • Schnelles und gleichmäßiges Aufwärmen
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Eingestellt

Philips Avent AdvancedSchneller Flaschenwärmer

SCF355/07

4.1
| (165) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles und gleichmäßiges Aufwärmen
Wärmen Sie die Milch oder die Nahrung für Ihr Baby in 3 Minuten schonend für seine nächste Mahlzeit auf. Das Gerät wärmt die Mahlzeit langsam und kontinuierlich auf, um einzelne sehr heiße Bereiche zu vermeiden. Auch die einfach zu bedienende praktische Auftaufunktion kann zum Erwärmen von Babynahrung verwendet werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Wärmt in nur 3 Minuten gleichmäßig auf

Schnelles und gleichmäßiges Aufwärmen

  • Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen

  • Wärmt schnell auf

  • Sanftes Auftauen

  • Warmhaltefunktion

Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.

Wärmt schnell und gleichmäßig

Wärmt schnell und gleichmäßig

Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.

Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen

Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen

Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

165

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

01/09/2023

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt - sehr schnelles Erwärmen der Milch

Im Rahmen eines Produkttests wurde mir der Milcherwärmer kostenfrei zugesendet. Vorab kann ich sagen, dass ich das Produkt definitiv weiterempfehlen kann! Es handelt sich um einen Erwärmer ohne viel Schnickschnack. Er ist einfach gehalten und dementsprechend sehr leicht in der Bedienung. Es gibt ein Drehrädchen mit dem sich die gewünschte Anwendung einstellen lässt. Die Milch wird sehr schnell und wirklich gleichzeitig erwärmt, was für die kleinen Mäuse besonders wichtig ist. Man muss nur darauf achten, dass man nach einer gewissen Zeit herausnimmt, weil es keinen Ton gibt, der das Ende signalisiert. Das Produkt ist sehr leicht zu reinigen, da es nur aus einem einzigen Gegenstand besteht. Die Qualität des Produkts ist wie erwartet hochwertig. Ich würde diesen Erwärmer nicht mehr missen wollen! Klare Kaufempfehlung.

Vorteile

Schnelles Erwärmen, schlichtes Design, einfache Handhabung, leichte Reinigung

Nachteile

Kein Ton wenn Milch fertig erwärmt ist

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst

29/08/2023

Deutschland

Deutschland

Flaschenwärmer mit tollen Funktionen

Ich nutze den Flaschenwärmer in Kombination mit Philips Avent Flaschen in verschiedenen Größen. Das Gerät hat verschiedene Einstellmöglichkeiten, vom Erwärmen unterschiedlicher Mengen, zum Warmhalten und nicht zuletzt der genialen Ergänzung des Auftauens gefrorener Flüssigkeiten. Durch letzteres kann eben auch eingefrorene Muttermilch unkompliziert aufgetaut werden. Zu erwähnen ist hierbei, dass diese Einstellung die Milch nicht zusätzlich erwärmt, sondern nur auftaut. Das Erwärmen erfolgt erst nach manueller Umstellung. Die Bedienung des Gerätes ist herrlich simpel. Die Flasche hineinstellen, Wasser bis zur Höhe der Flüssigkeit in der Flasche von oben in das Gerät füllen und die gewünschte Einstellung wählen. Je nach gewünschter Temperatur und Menge dauert der Prozess ca. 2-6 Minuten. Das Gerät hat jedoch keinen Temperaturfühler, von daher sollte man die Zeit im Blick behalten, da die Milch sonst zu heiß werden kann. Ich hab mir einfach eine magnetische Stoppuhr an die Dunstabzugshaube gesteckt und diese auf drei Minuten gestellt. Im Anschluss wird das Wasser aus dem Gerät geschüttet und trocken getupft. Die kleinen Maße des Gerätes lassen dieses auch problemlos überall mit hin nehmen. Einzig eine Steckdose wird benötigt. Für mich im Alltag eine große Erleichterung, da ich gekühlte Muttermilch ohne viel Aufwand erwärmen kann.

Vorteile

Vielfältige Einstellmöglichkeiten, kompaktes Gerät, leichte Reinigung

Nachteile

Kein Temperaturfühler

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst

26/08/2023

Deutschland

Deutschland

Toll!

Der Philips Flaschenwärmer hat sich als äußerst nützliches Baby-Accessoire erwiesen. Er erwärmt die Fläschchen schnell und gleichmäßig, was besonders in stressigen Momenten sehr hilfreich ist. Die intuitive Bedienung und die klare Anzeige machen ihn benutzerfreundlich, selbst wenn man wenig Zeit hat. Zudem überzeugt die kompakte Größe, die ihn ideal für unterwegs macht. Alles in allem ein zuverlässiger und praktischer Helfer für Eltern.

Vorteile

Ergonomisch

Nachteile

Keine

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Für 150 ml Milch mit einer Temperatur von 22 °C in einer Philips Natural-Flasche für 260 ml

  2. Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.