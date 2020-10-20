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Philips Avent Airflex Flasche
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Warum hat mein Philips Avent Anti-colic-Flaschenverschluss Löcher?
Sollten während des Fütterns Luftblasen in der Flasche vorhanden sein?
Wodurch wird die Philips Avent Flasche zu einer Anti-colic-Flasche?
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