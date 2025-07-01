Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Philips Avent Airflex Flasche
Eingestellt
Support
SCF646/17
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Alle (8)
Teile und Zubehör (1)
Leistung (1)
Warum hat mein Philips Avent Anti-colic-Flaschenverschluss Löcher?
Sollten während des Fütterns Luftblasen in der Flasche vorhanden sein?
Wodurch wird die Philips Avent Flasche zu einer Anti-colic-Flasche?
Sind meine Philips Avent Produkte für die Flaschenernährung miteinander kompatibel?
Wie genau ist die Skala auf meiner Philips Avent Flasche?