Eingestellt
3 Flaschen
260 ml
Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
ab dem 1. Monat
Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**
Dank der einzigartigen Form ist die Babytrinkflasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.
4.3
von 5
126
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Vici777
31/08/2019
Deutschland
absolut empfehlenswert
Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.
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Diese Bewertung wurde für SCF683/47 Klassik-Babyflasche verfasst
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Fabienne1211
04/03/2012
Deutschland
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Diese Bewertung wurde für SCF663/17 Klassik-PES-Babyflasche verfasst
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Mami88
25/01/2012
Deutschland
Schick
Die Flaschen sehen toll aus, aber sie machen einen nicht so stabilen Eindruck, obwohl sie es sind. Was ich nicht so toll finde dass man hier extra Dichtungsringe dabei hat. Wenn man sonst die anderen Flaschen ohne den Ring hat vergisst man den Ring schon mal. Aber sonst gutes Produkt.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.