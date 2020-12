Philips Avent Becher passen sich der Entwicklung Ihres Kindes an

Selbständiges Trinken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. Wir unterstützen Kinder auf ihrem Weg zum selbstständigen Trinken, sodass der Übergang vom Stillen oder der Flasche zu einer offenen Tasse einfach gestaltet wird. Wir arbeiten mit medizinischen Fachkräften zusammen und haben unsere verschiedenen Lösungen mit Saugern, weichen und harten Trinkschnäbeln, Strohhalmen und Bechern zum Trinken am gesamten Rand so entwickelt, dass sie sich der Entwicklung Ihres Kindes anpassen und die neuentwickelten motorischen und Trinkfähigkeiten unterstützen. Bei der Entwicklung unserer erstklassigen Lösungen stehen Komfort und Hygiene an erster Stelle.