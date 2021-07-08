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Eingestellt

Scherköpfe

SH90/70

2.8
| (255) Bewertungen
SH90 wurde durch SH91 ersetzt
In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 9000 kompatibel.
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SH90 wurde durch SH91 ersetzt

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Die einfachste Methode für die ideale Wartung Ihres Rasierers

Die einfachste Methode für die ideale Wartung Ihres Rasierers

Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.

Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen

Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen

Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

Leicht austauschbare Köpfe

Leicht austauschbare Köpfe

1. Nehmen Sie den Scherkopfhalter ab. 2. Wechseln Sie die Scherköpfe aus. 3. Stecken Sie den Scherkopfhalter wieder auf. 4. Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

255

Bewertungen

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasureigenschaft

Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.

Vorteile

Schneller Versand, einwandfreie Ware.

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

26/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Für mich der beste Elektrorasierer!

Rasiert hautschonend und gründlich auch in den Problemzonen.

Nachteile

Der gesamte Scherkopf sollte mit dem Gerät "fester verbunden" sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

24/02/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist sehr zu empfehlen

Das Produkt ist sehr sanft zur Haut, aber sehr genau in der Rasur. Tolles Ergebnis nach dem verwenden. Nur bei einem mehr als drei Tage Bart zupft es leicht an den Bart Haaren.

Vorteile

Tolles Ergebnis

Nachteile

Mehr als drei Tage Bart zupft es

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Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

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Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger