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Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer mit Mikrofon

SHQ2405BL/00

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU

Die Philips Actionfit DigDeep-Sportkopfhörer sitzen fest in Ihren Ohren, sodass Sie sich weiterhin voll und ganz auf Ihr Training konzentrieren können. Mit ihrem einzigartigen Stabilisierungsring für einen sicheren Sitz können Sie Ihre Musik ohne Unterbrechung genießen und gleichzeitig motiviert bei der Sache bleiben.

Alle Vorteile anzeigen

Sicherer Sitz mit Kopfhörerstabilisierungsring

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU

  • Optimal für den Innenbereich

  • Schweiß- und wasserfest

  • InEar

Nach dem Training abwaschbar

Dank des wasserdichten Materials können Sie die Kopfhörer unter fließendem Wasser abwaschen.

Optimale Soundleistung für mehr Leistung

Optimale Soundleistung für mehr Leistung

8,6mm Treiber sorgen für eine optimale Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen können.

Ideal für ein intensives Training mit IPX4-Wasserfestigkeit

Ideal für ein intensives Training mit IPX4-Wasserfestigkeit

Scheuen Sie sich nicht vor Schweiß oder den Elementen. Mit der IPX4-Schutzklasse können Sie sich beim Training sorgenfrei verausgaben oder in den Regen wagen – Ihre Kopfhörer sind vor Feuchtigkeit geschützt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Haftungsausschlüsse

  1. die Ohrkappen sind waschbar, das Mikrofon nicht