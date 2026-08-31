Eingestellt
SHQ2405BL/00
DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU
Die Philips Actionfit DigDeep-Sportkopfhörer sitzen fest in Ihren Ohren, sodass Sie sich weiterhin voll und ganz auf Ihr Training konzentrieren können. Mit ihrem einzigartigen Stabilisierungsring für einen sicheren Sitz können Sie Ihre Musik ohne Unterbrechung genießen und gleichzeitig motiviert bei der Sache bleiben.
Optimal für den Innenbereich
Schweiß- und wasserfest
InEar
Dank des wasserdichten Materials können Sie die Kopfhörer unter fließendem Wasser abwaschen.
8,6mm Treiber sorgen für eine optimale Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen können.
Scheuen Sie sich nicht vor Schweiß oder den Elementen. Mit der IPX4-Schutzklasse können Sie sich beim Training sorgenfrei verausgaben oder in den Regen wagen – Ihre Kopfhörer sind vor Feuchtigkeit geschützt.
Bewertungen
die Ohrkappen sind waschbar, das Mikrofon nicht