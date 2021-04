Immer sichtbar. Reflektierendes Kevlar-Kabel.

Egal, was der Tag bringt, die Kopfhörer der Go Serie lassen Sie nicht im Stich. Dank des reflektierenden, strapazierfähigen Kevlar-Kabels sind Sie immer sichtbar. Mit einem Shirt-Clip wird das Kabel an Ihrer Trainingskleidung befestigt, sodass Sie nicht durch herumfliegende Kabel gestört werden.