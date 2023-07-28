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Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer

TAA7607BK/00

4.1

| (241) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Freie Ohren. Hören Sie alles.

Laufen, fahren, spazieren gehen – Sie werden es lieben! Mit diesen leichten, bequemen und robusten, kabellosen Sportkopfhörern im Open-Ear-Design hören Sie Ihre Umgebung und Ihre Musik. Ob Training im Park oder auf den Straßen, damit ist alles möglich!

Alle Vorteile anzeigen

Freie Ohren. Hören Sie alles.

  • Open-Ear

  • Knochenschall-Übertragung

  • Klare Gespräche

  • LED-Sicherheitsleuchten

Sound ohne Kopfhörer. Open-Ear-Design

Sound ohne Kopfhörer. Open-Ear-Design

Die Knochenleitungstechnologie überträgt den Ton durch die Schädelknochen, sodass Sie weder einen Ohrstöpsel noch Kopfhörer tragen müssen, die Ihr Ohr bedecken. Stattdessen wird der Ton von Ihren Wangenknochen direkt zum Innenohr übertragen und Ihre Musik gelangt auf magische Weise in Ihre Kopf!

Bestens geeignet zum Mitnehmen. Staub- und wasserdicht gemäß IP66

Bestens geeignet zum Mitnehmen. Staub- und wasserdicht gemäß IP66

Bei Regen unterwegs? Die Schutzart IP66 bedeutet, dass Schmutz oder ein Wolkenbruch diese Open-Ear-Kopfhörer nicht aufhalten kann und sie können sicher und einfach geladen werden, selbst wenn sie nass geworden sind. Wischen Sie sie einfach ab und bringen Sie sie an der magnetischen Ladestation an.

Bleiben Sie sichtbar. Mit LED-Sicherheitsleuchten

Bleiben Sie sichtbar. Mit LED-Sicherheitsleuchten

Nachts laufen, in der Abenddämmerung auf einem Bergpfad wandern oder im Wald radfahren – mit einem hellen LED-Lichtstreifen auf der Rückseite des Nackenbügels bleiben Sie auch in dunklen Umgebungen sichtbar. Sie können die LEDs über die Philips Headphones App oder den Ein-/Ausschalter am Nackenbügel steuern.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

241

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

28/07/2023

Deutschland

Deutschland

Geniales Produkt mit neuem Sound-Konzept !

Ich bin nicht der Fan von klassischen Kopfhörern, aber diese neue Variante ist genau das Richtige für mich. Dieser Kopfhörer liegt auf dem Knochen vor dem Ohr und somit bleiben die Ohren frei. Dadurch kann ich während der Nutzung auch mit anderen Leuten reden und ich nehme natürlich auch die Geräusche in der Umgebung war. Das gefällt mir und ist nicht nur im Straßenverkehr sehr praktisch. Von dem Klang bin ich positiv überrascht. Ich hätte ihn nicht so kräftig und voluminös erwartet, immerhin funktioniert es ja mit dem neuen Prinzip der Knochenschallübertragung. Insgesamt ein sehr geniales Produkt und für mich ideal :)

Vorteile

Die Ohren bleiben frei und Außengeräusche wahrnehmbar, Klang, Tragekompfort

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2022-06-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2022-06-28

23/03/2023

Deutschland

Deutschland

Ganz was anderes

Bone-Concution ist einfach ganz was anderes. Ich bekomme meine Umgebung vollständig mit, kann aber Musik hören. Natürlich hat man nicht so einen Wumms mit einem geschlossenen Kopfhörer trotzdem klingts super!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2022-02-23

03/02/2023

Deutschland

Deutschland

Gute Kopfhörer

Wir haben die Kopfhörer mit dem Fernseher verbunden, um beim Laufbandtraining Fernsehen zu schauen. Die Klangqualität ist gut. Die Passform ist auch ok. Anfangs musste ich probieren, wie sie am besten sitzen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.