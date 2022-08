Bleiben Sie sichtbar. Mit LED-Sicherheitsleuchten

Nachts laufen, in der Abenddämmerung auf einem Bergpfad wandern oder im Wald radfahren – mit einem hellen LED-Lichtstreifen auf der Rückseite des Nackenbügels bleiben Sie auch in dunklen Umgebungen sichtbar. Sie können die LEDs über die Philips Headphones App oder den Ein-/Ausschalter am Nackenbügel steuern.