Einrichtung in Sekundenschnelle

Verbinden Sie einfach das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel mit der Kopfhörerbuchse Ihres Fernsehers und schließen Sie den Dongle am anderen Ende des Kabels an. Stecken Sie dann den Dongle an die USB-Buchse des Fernsehers an. Um eine Verbindung mit Ihrem PC herzustellen, schließen Sie den Dongle an den USB-Anschluss an und richten die Audiokonfiguration entsprechend ein.