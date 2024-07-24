Starte entspannt ins neue Schuljahr mit Philips – spare bis zu 30% auf smarte Lösungen zum Kochen, Reinigen und für die Kleiderpflege. Jetzt entdecken
      3000 Series Fleckenreiniger

      XW3193/11

      Weniger Aufwand, schnellere Fleckenentfernung

      Fällt es Ihnen schwer, Ihr Zuhause sauber zu halten, vor allem, wenn Sie Kinder und Haustiere haben? Der Philips Fleckenreiniger Series 3000 entfernt mit einer professionellen Reinigungsformel im Handumdrehen eine Vielzahl von Flecken.

      3000 Series
      3000 Series

      Fleckenreiniger

      Weniger Aufwand, schnellere Fleckenentfernung

      Fachmännisch gereinigte Polstermöbel in weniger Schritten

      • Reinigt zahlreiche weiche Oberflächen
      • Entfernt Flecken und Verschüttetes
      • Sorgt für mehr Frische
      • Einfache Aufbewahrung bei wenig Platz
      • Breite Bürste für große Flächen
      Reinigt zahlreiche weiche Oberflächen

      Reinigt zahlreiche weiche Oberflächen

      Sofa, Matratze, Teppich oder Autositz. Die 3-in-1-Düse entfernt Flecken von einer Vielzahl von weichen Oberflächen.

      Entfernt Flecken und Verschüttetes

      Entfernt Flecken und Verschüttetes

      Machen Sie sich weniger Gedanken, wenn Kinder auf dem Sofa spielen! Der leistungsstarke Motor entfernt effizient eine Vielzahl verschiedener Flecken.

      Sorgt für mehr Frische

      Sorgt für mehr Frische

      Die professionelle Reinigungsformel, der Philips Fleckenentferner und die hohe Saugleistung entfernen hartnäckige Flecken und sorgen für mehr Frische.

      Breite Bürste für die Reinigung größerer Oberflächen

      Breite Bürste für die Reinigung größerer Oberflächen

      Breiter Reinigungsweg für eine um 67 %¹ schnellere Reinigung auf großen Flächen wie Teppichen.

      Smart Control Display

      Smart Control Display

      Das intuitive LED-Display führt Sie mühelos durch den Fleckenreinigungsvorgang und weist Sie darauf hin, wenn der Wasserbehälter gewechselt werden muss oder die verzögerte Abschaltfunktion aktiv ist.

      Automatische Reinigung

      Automatische Reinigung

      Der Schlauch muss nicht manuell gereinigt werden. Setzen Sie einfach einen Deckel auf die Düse und drücken Sie die Taste, um den Schmutz aus dem Schlauch zu entfernen.

      Kompakte Aufbewahrung

      Kompakte Aufbewahrung

      Mit einer Höhe von nur 32,5 cm kann er auch in kleinen Schränken einfach verstaut werden.

      Längere Nutzung ohne Positionswechsel

      Längere Nutzung ohne Positionswechsel

      Mit 6,5 Metern vom Stecker bis zur Düse können Sie länger reinigen, ohne die Position zu wechseln.

      Reinigt nur mit sauberem Wasser

      Reinigt nur mit sauberem Wasser

      Mit PowerCyclone Aqua reinigen Sie mit sauberem Wasser mit Reinigungsmittelzusatz aus einem Behälter, während schmutziges Wasser umgeleitet und in einen anderen Wasserbehälter geleitet wird.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Geräuschpegel (Standard)
        81 dB
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50 bis 60 Hz
        Garantie
        2 Jahre
        Akkubetrieb
        Nein

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        26,2 cm
        Produktbreite
        39,7 cm
        Produkthöhe
        32,3 cm
        Verpackungslänge
        29,3 cm
        Verpackungsbreite
        45,7 cm
        Verpackungshöhe
        35,7 cm
        Verpackungsgewicht
        7,114 kg
        Produktgewicht
        6,628 kg

      • Technische Daten

        Leistung
        400 W

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      • ¹Im Vergleich zu einer Standard-3-in-1-Düse.
