XW3193/11
Weniger Aufwand, schnellere Fleckenentfernung
Fällt es Ihnen schwer, Ihr Zuhause sauber zu halten, vor allem, wenn Sie Kinder und Haustiere haben? Der Philips Fleckenreiniger Series 3000 entfernt mit einer professionellen Reinigungsformel im Handumdrehen eine Vielzahl von Flecken.Alle Vorteile ansehen
Fleckenreiniger
Gesamtzeit
Sofa, Matratze, Teppich oder Autositz. Die 3-in-1-Düse entfernt Flecken von einer Vielzahl von weichen Oberflächen.
Machen Sie sich weniger Gedanken, wenn Kinder auf dem Sofa spielen! Der leistungsstarke Motor entfernt effizient eine Vielzahl verschiedener Flecken.
Die professionelle Reinigungsformel, der Philips Fleckenentferner und die hohe Saugleistung entfernen hartnäckige Flecken und sorgen für mehr Frische.
Breiter Reinigungsweg für eine um 67 %¹ schnellere Reinigung auf großen Flächen wie Teppichen.
Das intuitive LED-Display führt Sie mühelos durch den Fleckenreinigungsvorgang und weist Sie darauf hin, wenn der Wasserbehälter gewechselt werden muss oder die verzögerte Abschaltfunktion aktiv ist.
Der Schlauch muss nicht manuell gereinigt werden. Setzen Sie einfach einen Deckel auf die Düse und drücken Sie die Taste, um den Schmutz aus dem Schlauch zu entfernen.
Mit einer Höhe von nur 32,5 cm kann er auch in kleinen Schränken einfach verstaut werden.
Mit 6,5 Metern vom Stecker bis zur Düse können Sie länger reinigen, ohne die Position zu wechseln.
Mit PowerCyclone Aqua reinigen Sie mit sauberem Wasser mit Reinigungsmittelzusatz aus einem Behälter, während schmutziges Wasser umgeleitet und in einen anderen Wasserbehälter geleitet wird.
