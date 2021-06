Wenn Fehlercode 11 oder 19 angezeigt wird, warten Sie einige Zeit, bis sich die Maschine nach einem Transport an die Raumtemperatur angepasst hat. Dies kann im Winter häufiger vorkommen, vor allem, wenn es kalt ist und die Temperaturen um Null Grad liegen.



Schalten Sie die Maschine für 30 Minuten aus und anschließend wieder ein.



Alternativ können Sie überprüfen, ob der Stecker auf der Rückseite der Maschine fest angeschlossen ist: Drücken Sie darauf, bis er fest sitzt! Achten Sie stets darauf, dass der Stecker korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.



Wenn Ihre Espressomaschine andere Fehlercodes anzeigt oder wenn die Lösungen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.