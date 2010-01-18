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    • Der beste Allround-Monitor für Public Signage Der beste Allround-Monitor für Public Signage Der beste Allround-Monitor für Public Signage

      LCD-Monitor

      BDL3215E/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Der beste Allround-Monitor für Public Signage

      Der 81 cm (32") LCD-Monitor umfasst selbst für anspruchsvolle Anwendungen eine Vielzahl an Funktionen und lässt sich über ein Netzwerk steuern. Als Netzwerkmonitor in professionellen Umgebungen oder als Display in öffentlichen Bereichen bietet diese Lösung ein optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis.

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      LCD-Monitor
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      LCD-Monitor

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      Der beste Allround-Monitor für Public Signage

      für die Verwendung im Innenbereich

      • 81 cm (32")
      • Multimedia
      • HD Ready
      HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

      HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

      HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.

      SmartPower zur Energieeinsparung

      SmartPower zur Energieeinsparung

      Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.

      Entwickelt für eine Verwendung rund um die Uhr

      Entwickelt für eine Verwendung rund um die Uhr

      Da die Geschäftswelt niemals schläft, sind unsere Signage-Monitore für den Gebrauch rund um die Uhr entwickelt. Durch die Vorteile hochwertiger Komponenten für eine hohe Qualität, können Sie sich auf diese Modellreihe rund um die Uhr verlassen.

      WXGA, Breitbildformat 1.366 x 768 Auflösung für schärfere Darstellung

      LCD-Displays mit XGA-Auflösung können im Breitformat 1.366 x 768 Pixel anzeigen. Zusätzlich können durch WXGA Bilder auf dem Monitor im Vollbildmodus ohne Zeilensprung dargestellt werden. Das garantiert eine bessere Anzeigeleistung und feine farbliche Nuancen.

      Erweiterte Zoomfunktion unterstützt Anwendungen mit geteilter Matrix

      Durch die interne Zoom-Funktion lässt sich auf einfache Weise ohne teure externe Geräte eine Videowandmatrix erstellen. Eine Vidiwall mit 25 Monitoren (je 5 horizontal und vertikal) ist möglich.

      Erweiterte Funktion gegen Geisterbilder

      Statische Bilder, die für längere Zeit auf dem Bildschirm bleiben, können auf LCD-Bildschirmen ein "Geisterbild" hinterlassen. Obwohl diese Geisterbilder auf LCD-Bildschirmen nicht dauerhaft verbleiben, sind sie am Einsatzort, an denen ständig Inhalte angezeigt werden, unerwünscht.

      Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt

      Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.

      Fernsteuerung und -konfiguration über RS232

      Mit der Fernsteuerung kann der Benutzer die Displays per Fernzugriff über das RS232-Protokoll steuern und einstellen. Über CEC-Befehle erhalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über alle Displays in Ihrem Signage-Netzwerk.

      Hochformatfunktion

      Dieses Display kann auch sicher und verlässlich bei vertikaler Installation verwendet werden.

      VGA-Durchschleifbetrieb

      Schließen Sie mehrere Displays an, um eine Videowand mit bis zu 150 Displays über eine VGA-Reihenschaltung zu erstellen und so das visuelle Erlebnis zu optimieren. Ohne zusätzliche benötigte Hardware sind sie genauso einfach zu installieren, wie sie das Publikum begeistern.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        81  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        32  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        1.366 x 768 p
        Pixelgröße
        0,511 x 0,511
        Optimale Auflösung
        1360 x 768 bei 60 Hz
        Helligkeit
        450  cd/m²
        Display-Farben
        16,7 Millionen Farben
        Kontrastverhältnis (Standard)
        3000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        8  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • 3D-Kammfilter
        • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
        • Progressive Scan
        • 3D MA Deinterlacing
        • Dynamische Kontrastoptimierung

      • Anschlüsse

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • 1 x DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-Sub9-Ausgang
        • 1 x 3,5-mm-PC-Audioeingang
        AV-Eingang
        • 1 x HDMI
        • 1 x Component (BNC)
        • 1 x Composite (RCA)
        • 1 x Composite (BNC)
        • 1 x S-Video
        • 2 x Audio (L/R)
        AV-Ausgang
        • 1 x Composite (BNC)
        • 1 x Audio (L/R)

      • Komfort

        Positionierung
        • Hochformat
        • Querformat
        Picture in Picture
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Geteilte Matrix
        5 x 5
        Bildschirmschonerfunktionen
        Pixel Shift, geringe Helligkeit
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Fernbedienungssignal
        Sperrbar
        Signaldurchschleifung
        • RS232
        • VGA
        Einfache Installation
        Tragegriffe
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Bildleistung
        Erweiterte Farbsteuerung
        Über das Netzwerk steuerbar
        RS232

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 7 W (8 Ohm)

      • Leistung

        Netzstrom
        90 bis 264 VAC, 50/60 Hz
        Verbrauch (eingeschaltet)
        norm. 67 W
        Standby-Stromverbrauch
        <1 W

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1.024 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 800, 60 Hz
        • 1.280 x 1.024, 60 Hz
        • 1.360 x 768, 60 Hz
        • 1.366 x 768, 60 Hz
        • 1.440 x 900, 60 Hz
        • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
        • 1.920 x 1.080, 60 Hz
        • 1.920 x 1.200, 60 Hz
        Videoformate
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz
        • 1.080i, 50, 60 Hz
        • 1.080p bei 50/60 Hz

      • Abmessungen

        Dicke des Rahmens
        4,6 cm (1,81")
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        531  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß) (Zoll)
        20.9  Zoll
        Gerätebreite
        792  mm
        Produktgewicht
        11,95  kg
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        205  mm
        Gerätehöhe
        487  mm
        Gerätetiefe
        115  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß) (Zoll)
        8.1  Zoll
        Gerätebreite (Zoll)
        31,2  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        19.2  Zoll
        Wandhalterung
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Gerätetiefe (Zoll)
        4,5  Zoll
        Gerätegewicht (lb)
        26,35  lb

      • Betriebsbedingungen

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 bis 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Relative Luftfeuchtigkeit
        5 bis 90  %

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Fernbedienung
        • Batterien für Fernbedienung
        • Netzkabel
        • VGA-Kabel
        • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
        • Kurzanleitung
        • Standfuß
        Optionales Zubehör
        • Feste Wandhalterung
        • Bewegliche Wandhalterung
        • Deckenmontage

      • Sonstiges

        Rahmen
        Metallic Anthrazit
        Bildschirmanzeigesprachen
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Polnisch
        • Türkisch
        • Russisch
        • Chinesisch
        Gewährleistung
        Europa/Nordamerika: 3 Jahre
        Behördliche Zulassung
        • CE
        • FCC Klasse B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Netzkabel
      • VGA-Kabel
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Kurzanleitung
      • Standfuß
      • Optionales Zubehör: Feste Wandhalterung
      • Optionales Zubehör: Bewegliche Wandhalterung
      • Optionales Zubehör: Deckenmontage
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