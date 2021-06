Mit der Zulassung der Philips Ultinon Essential Gen2 im Juli 2020 konnten Autofahrer in Südkorea erstmalig weltweit ihre Scheinwerfer legal von Halogen auf LED umrüsten. Die von Lumileds entwickelte LED-Lampe bietet überragende Helligkeit mit einem stylischen, weißen Licht.



Die Zulassung der Philips Ultinon Essential Gen2 im Juli (Lampentyp H7) hat neue Wege für den Einsatz von LED-Lampen auf öffentlichen Straßen in Korea eröffnet. Zum ersten Mal können Autofahrer auf rechtlich zulässiger Grundlage eine H7-kompatible LED-Lampe in ein beliebiges Automodell einbauen und beim Fahren auf dem landesweiten Straßennetz verwenden. Die Nachrüstoptionen für südkoreanische Autofahrer wurden im Oktober mit der Zertifizierung der zweiten Generation der Philips X-treme Ultinon LED weiter ausgebaut, die noch mehr Helligkeit und Fahrvergnügen bietet. Lumileds bietet nun eine große Auswahl an LED-Beleuchtung mit Straßenzulassung an.