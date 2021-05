Auswahl der richtigen Babyfläschchen und Sauger

Wie viele Babyfläschchen und Sauger benötigen Sie?

Manchmal wird es Ihnen so vorkommen, als hätte Ihr Baby mehr Ausrüstung als Sie selbst! Wie viele Flaschen benötigen Sie also? Und was ist zu viel des Guten?

Für die meisten Mütter reichen sechs Babyfläschchen (drei kleine und drei große) aus, um die ersten sechs Monate zu bewältigen. Falls Sie vorhaben, Ihr Baby von mehreren Personen betreuen zu lassen, sollten Sie sich ein paar Ersatzflaschen besorgen.

Zudem empfehlen wir Ihnen, die Sauger der Flaschen alle drei Monate zu wechseln.

Sie möchten mehr über unsere Babyfläschchen und Sauger erfahren? Entdecken Sie hier das gesamte Produktangebot.