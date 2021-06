Egal, ob Sie zu Hause Milch für das Füttern in der Nacht oder bei der Arbeit abpumpen, es gibt einige wichtige Dinge, die Sie beachten sollten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.



1. Planen Sie im Voraus

Wenn Sie wissen, dass Sie nicht bei Ihrem Baby sein können, beginnen Sie einige Wochen vorher, eine Milchpumpe in Ihren Tagesablauf zu integrieren. Legen Sie einen Milchvorrat für Ihr Baby an, und gewöhnen Sie sich an die Verwendung der Milchpumpe.

2. Finden Sie einen angenehmen Ort

Je wohler Sie sich fühlen, desto leichter ist es, Milch abzugeben. Bevor Sie sich hinsetzen, um Milch abzupumpen, sollten Sie einen ruhigen und privaten Bereich finden und nicht zögern, auch mit Licht und Musik eine persönliche Atmosphäre zu schaffen. Es ist auch eine gute Idee, nach einem Sitzplatz zu suchen, der sie gut stützt, damit Sie aufrecht sitzen können. So ist es einfacher, den Milchfluss anzuregen.

3. Pumpen Sie Milch so oft ab, wie Sie Ihr Baby füttern

Um Ihre Milchproduktion aufrecht zu erhalten, sollten Sie die Milch mindestens so oft abpumpen, wie Sie normalerweise Ihr Baby füttern. Wenn Sie also während Ihrer Abwesenheit normalerweise dreimal füttern würden, achten Sie darauf, dass Sie mindestens so oft Milch abpumpen.