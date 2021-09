Eine Lösung für alle



Die geschwungenen Monitore von Philips wurden so konzipiert, dass sie der natürlichen Krümmung des Auges folgen. So werden Verzerrungen minimiert und Ablenkungen reduziert. Gleichzeitig entsteht ein raffinierter, immersiver Effekt, der Sie in das Bild eintauchen lässt.



Die Philips Monitore, die in den Größen 61 cm (24"), 69 cm (27"), 81 cm (32"), 8 cm (34"), 109 cm (43") und 123 cm (49") erhältlich sind, bieten für jeden die richtige Lösung.