Das regelmäßige Entkalken Ihrer Philips/Saeco Espressomaschine garantiert optimalen Geschmack und optimale Temperatur. Wenn die Entkalkungsanzeige langsam blinkt, ist es an der Zeit, die Maschine zu entkalken. Befolgen Sie die Schritte, oder sehen Sie sich die Videos dazu zu Hause an.



Wenn Sie Ihre Espressomaschine entkalken, verwenden Sie bitte nur den Philips Entkalker (Entkalkungslösung CA6700).



Die Anweisungen zum Entkalken können je nach Modell Ihrer Espressomaschine variieren. Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der Betriebsanleitung oder in der Videoanleitung auf unserer Website unter

.



Hinweis: Der Entkalkungsvorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Wenn er einmal begonnen wurde, kann er nicht unterbrochen werden.