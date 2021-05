Ihre Philips Sonicare ExpertClean Zahnbürste verfolgt den Verschleiß Ihres intelligenten Bürstenkopfes. Er wird anhand der folgenden Faktoren gemessen: * am allgemeinen Druck, den Sie beim Putzen ausüben * an der Gesamtzeit, die Sie bereits mit dem Bürstenkopf geputzt haben Sobald Ihr Bürstenkopf für die Reinigung nicht mehr effektiv oder abgenutzt ist, blinkt das Symbol der Erinnerungsfunktion für den Bürstenwechsel auf dem Handstück gelb. Dies zeigt an, dass es wird empfohlen wird, Ihren Bürstenkopf auszuwechseln.