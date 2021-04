Ihre Sonicare Zahnbürste verfügt über die Funktion "Adaptive Intensität", die Ihr Zahnfleisch vor Überdruck schützt.



Wenn Sie über einen längeren Zeitraum zu hart bürsten, passt Ihre Zahnbürste die Intensitätseinstellung automatisch an.



Wenn "Adaptive Intensität" aktiviert wird, bemerken Sie eine kurze Pause in der Anzeige zum Druck-Feedback und spüren die Anpassung der Vibrationsintensität. Die normalen Einstellungen werden beim nächsten Putzvorgang wiederhergestellt.



Hinweis: Diese Funktion ist bereits bei Ihrer Zahnbürste aktiviert. Informationen zum Deaktivieren finden Sie unter Wie kann ich die Funktion "Adaptive Intensität" ein- und ausschalten? in den FAQ.