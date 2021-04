Für noch mehr Komfort unterwegs kann Ihre Zahnbürste im Reiseetui aufgeladen werden.

1. Schließen Sie das USB-Kabel an das Reiseetui und an den das USB-Netzadapter an.

2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

3. Legen Sie die Zahnbürste ins Reiseetui.

Der Ladevorgang wurde gestartet, wenn die Zahnbürste zwei Signaltöne ausgibt und die Leuchten in einer Aufwärtsbewegung leuchten.

Während des Ladevorgangs blinkt die Akkuanzeige weiß.

4. Lassen Sie das Reiseetui so lange angeschlossen, bis die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist. Die Akkuanzeige hört auf zu blinken und erlischt, wenn der Ladevorgang am Handstück beendet ist.