Geschafft! Weshalb es einfacher ist als gedacht, Ihrem Baby das Trinken aus dem Becher beizubringen

Sie wünschen sich wahrscheinlich, Sie hätten Ledersofa gekauft, um all die Tropfunfälle Ihres Babys zu vermeiden. Unsere Lösung: Diese Tropfunfälle können natürlich auftreten, aber mit unseren Bechern müssen Sie sich keine Sorgen machen. Jeder Becher verfügt über ein auslaufsicheres Ventil, das ihr Sofaschützt, auch wenn beim Trinken mal etwas danebengeht. Vielleicht fragen Sie sich auch, wie Sie den großen Wechsel von der Flasche zum Becher bewältigen sollen. Unsere Lösung: Neue Fähigkeiten zu erlernen, kann zunächst überwältigend sein. Daher gliedern wir den Prozess für Ihren kleinen Liebling in vier einfache Schritte. Zunächst bringen Sie mit unserem Trinklernbecher Ihrem Baby bei, mit Griffen zu trinken. Anschließend arbeiten Sie sich nach und nach zum Becher mit Trinkschnabel, dann mit Trinkhalm und schließlich zum Becher ohne Trinkschnabel vor. Vielleicht machen Sie sich Sorgen, dass Ihre Becher so schnell verloren gehen wie Ihre Babysocken. Unsere Lösung: Was Ihr kleiner Liebling in die Finger bekommt, wird schnell einmal vergessen, fallengelassen oder beiseitegestellt. Das verstehen wir. Daher haben wir unsere Becher mit geriffelten Kanten und Griffen ausgestattet, die Ihr Kind unterwegs sicher in der Hand halten kann. Vielleicht denken Sie: "Wow! Ich hätte nicht gedacht, dass Babys so viel Ausstattung benötigen!" Unsere Lösung: Ihr neuer Familienzuwachs bereichert nicht nur Ihr Leben, sondern füllt auch Ihre Schränke. Wie können Sie also Ihren Alltag einfacher gestalten und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihr Baby alles hat, was es braucht? Becher von Philips Avent sind austauschbar. Sie können also ein Oberteil auf mehreren Flaschen und Bechern verwenden, sodass Sie immer schnell einen passenden Deckel finden. Sind Sie bereit, Ihrem kleinen Schatz beizubringen, wie die Großen zu trinken? Sie werden sehen: Im Handumdrehen haben Sie es geschafft. Sie möchten mehr über unsere Trinklernbecher für Kleinkinder erfahren? Entdecken Sie hier das gesamte Produktangebot.