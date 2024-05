Dynamic Panel Connect

Kombinieren Sie jede LED-Panelgröße der Philips L-Line 7000, um ein einziges Display in jeder Form und Größe zu bilden. Dynamische, flexible Ausrichtungsstifte sorgen für eine perfekte Passform in jeder Situation – und ermöglicht so eine glatte, nahtlose Display-Oberfläche. Für mehr Komfort und Effizienz verfügt jedes LED-Panel über Öffnungen auf jeder Seite, um eine vielseitige kabelgebundene Verbindung zwischen den LED-Panelen und jeder externen Eingangsbuchse zu ermöglichen. Öffnungen an der Ober- und Unterseite der LED-Panele können herausgeschoben werden, falls der Zugang nur von der Ober- oder Unterseite des Panels möglich ist.