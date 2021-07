Android TV. Einfach clever.

Gestalten Sie Ihren Philips Android TV nach Ihren Wünschen. Wenn in dieser Woche Amazon und YouTube und nächste Woche Rakuten TV und Netflix im Mittelpunkt stehen – kein Problem. Mit der klaren, intuitiven Benutzeroberfläche können Sie den gewünschten Inhalt, vorne und mittig platzieren. Machen Sie in der aktuelle Serie da weiter, wo Sie beim letzten Mal aufgehört haben, oder sehen Sie sich die neuen Filme an.