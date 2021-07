Philips P5 Engine. Egal welche Quelle – Perfektion ist garantiert.

Die Philips P5 Perfect Picture Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Details haben sichtbar mehr Tiefe. Die Farben leuchten, und die Hauttöne wirken natürlicher. Der Kontrast ist so scharf, dass Sie jedes Detail regelrecht spüren können. Und Bewegungsabläufe sind so fließend, dass Sie den Ball nie aus den Augen verlieren, ganz egal, wie schnell das Spiel ist.