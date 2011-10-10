Eingestellt
7FF2CMI/00
Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte
Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen! Der 7FF2CMI zeigt Digitalfotos mit all der Detailfülle und den kräftigen Farben professioneller Fotoabzüge im idealen 4x6-Format an – die einfachste Weise, Digitalfotos ohne PC anzuzeigen.
17,8 cm (7") LCD
16,5 cm (6,5") Anzeigebereich
Der beste Bildschirm auf dem Markt mit hoher Pixeldichte enthält 88 % mehr Pixel pro Quadratzentimeter als ein hochwertiger 43 cm (17") LCD-Monitor. Somit werden Ihre Lieblingsfotos genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie hochwertige Drucke angezeigt.
Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.
Das Produkt zeichnet sich durch sein hochwertiges Design und seine hervorragenden Materialien, den eleganten Standfuß, den Designrahmen und die hochwertige Verarbeitung aus. Es vermittelt einen Eindruck von Qualität und exklusivem Geschmack und verleiht den im PhotoFrame angezeigten Bildern besonderen Glanz.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.0
von 5
1
Bewertung
coenVdg
10/10/2011
Nederland
Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen
De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.
Diese Bewertung wurde für 5FF2CMI PhotoFrame verfasst
Diese Bewertung wurde für 5FF2CMI PhotoFrame verfasst