Flexibler Projektionswinkel für eine perfekte Lesbarkeit aus jeder Position

Eine Uhr, die die Zeit überall dort anzeigt, wo Sie möchten - ganz nach Ihren Vorstellungen - dank einer Projektionsröhre mit flexiblem Projektionswinkel. Die Röhre kann mithilfe einer Steuerung zur Feinabstimmung horizontal oder vertikal angepasst werden. Dadurch können Sie die Zeit genau dorthin projizieren, wo Sie möchten – an die Wand, an die Decke oder auf ein Möbelstück. So haben Sie die Zeit immer im Blick, ohne Ihren Kopf drehen zu müssen – und es sieht einfach toll aus.