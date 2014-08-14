Eingestellt
AJ5030/12
Aufwachen und strahlen
Genießen Sie den Komfort einer Zeitanzeige auf einer Oberfläche Ihrer Wahl. Stellen Sie die Schärfe ein, oder drehen Sie das Bild, sodass es an der Wand oder der Decke immer klar und deutlich lesbar ist. Dieser Wecker stellt zudem automatisch die Zeit ein und weckt Sie auf Wunsch mit einer Melodie, dem Radio oder dem Summer.
Zeitprojektion
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Eine Uhr, die die Zeit überall dort anzeigt, wo Sie möchten - ganz nach Ihren Vorstellungen - dank einer Projektionsröhre mit flexiblem Projektionswinkel. Die Röhre kann mithilfe einer Steuerung zur Feinabstimmung horizontal oder vertikal angepasst werden. Dadurch können Sie die Zeit genau dorthin projizieren, wo Sie möchten – an die Wand, an die Decke oder auf ein Möbelstück. So haben Sie die Zeit immer im Blick, ohne Ihren Kopf drehen zu müssen – und es sieht einfach toll aus.
Erhalten Sie immer gestochen scharfe Zeitprojektionen mithilfe einer bedienungsfreundlichen Fokussteuerung. Sie können die Fokussteuerung anpassen, um ein klar projiziertes Bild in einem Abstand von 1 bis 2,5 m zu erhalten. Genießen Sie klare und scharfe projizierte Bilder, und haben Sie die Zeit immer im Blick.
Dieser Radiowecker projiziert die Zeit auf die Wand oder die Decke, für eine bequeme Lesbarkeit. Durch die Drehfunktion können Sie die Zeitprojektion im Handumdrehen um 180 Grad drehen. So haben Sie die Zeit überall im Raum perfekt im Blick.
3.3
von 5
39
Bewertungen
Motorbiene
14/08/2014
Deutschland
Endlich zufrieden
Nachdem ich einige Produkte ausprobiert habe und nicht zufrieden war, freue ich mich, endlich meinen morgendlichen Begleiter gefunden zu haben. Er ist nicht zu groß und sieht schick aus. Die Bedienung ist am Anfang etwas intuitiv, da das Handbuch nicht alles erklärt. Genial finde ich die eingestellte Uhrzeit und besonders der Sendersuchlauf, bei dem die empfangenen Sender direkt einem Programmpunkt zugeordnet werden. Der Radioempfang ist gut und deutlich, keine störenden Nebengeräusche. Die Projektion der Zeit an z.B. die Zimmerdecke brauche ich nicht, funktioniert aber einwandfrei. Das Display leuchtet sehr stark. Nach der ersten Nacht habe ich aber den Dimmer entdeckt. Jetzt ist es o.k., obwohl es noch eine Stufe dunkler sein könnte. Die Lautstärke ist gut zu regulieren. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden.
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DW67
10/01/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Perfect Clock Radio and Alarm
Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use
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geniegenial
20/05/2012
België
Simplicité d'utilisation
Simplicité d'utilisation, luminosité progressive. Complet.
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