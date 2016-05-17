ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto zum emotionalen Nutzen

Eingestellt

Radiowecker

AJL308/12

2.3

| (7) Bewertungen

Sehen Sie beim Aufwachen ein Foto Ihrer Lieben

Möchten Sie nicht einmal Ihre tägliche Routine mit einem Foto Ihrer Lieben oder Ihrem Lieblingslied beim Aufwachen verschönern? Der Philips Radiowecker mit 18 cm Farbdisplay und praktischem USB-/SD-Kartensteckplatz unterstützt Sie beim richtigen Start in den Tag.

Alle Vorteile anzeigen

Sehen Sie beim Aufwachen ein Foto Ihrer Lieben

18 cm Farbdisplay zur übersichtlichen Anzeige von Uhrzeit, Radio und Kalender

18 cm Farbdisplay zur übersichtlichen Anzeige von Uhrzeit, Radio und Kalender

Der Philips Radiowecker verfügt über einen großen Anzeigebereich, damit Sie auch aus einer gewissen Entfernung die Anzeige des LCD-Displays, z. B. Uhrzeit und Alarmeinstellung, leicht ablesen können. Er eignet sich ideal für ältere Menschen oder für Personen mit Sehbeeinträchtigung.

Aufwachen mit Naturgeräuschen und den Tag erfrischt beginnen!

Aufwachen mit Naturgeräuschen und den Tag erfrischt beginnen!

Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Das Besondere an diesem Philips Radiowecker ist, dass er Sie mit Klängen aus der Natur, mit Radio oder mit dem üblichen Alarmton weckt. Ob Sie nun stressfrei zu den Klängen der Natur oder zu Ihrer Lieblingsmusik aufwachen möchten – dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt.

Die integrierte Entspannungsmusik lässt Sie sanft entschlummern

Die integrierte Entspannungsmusik lässt Sie sanft entschlummern

Mit beruhigender Musik entspannen oder einschlafen! Der Philips Radiowecker verfügt über verschiedene integrierte Musiktitel, die für Ihre Entspannung sorgen. Zur Wahl stehen Regenschauer, Meereswellen, Wellness-Musik und mehr.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

7

Bewertungen

2

17/05/2016

België

België

Eén van de betere die ik al heb gehad!

Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJL308 Klokradio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJL308 Klokradio verfasst

14/10/2011

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJL308 Klokradio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJL308 Klokradio verfasst

28/11/2010

België

België

Goed maar bij te sturen

Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJL308 Klokradio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJL308 Klokradio verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration