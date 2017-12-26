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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ318W/12

3.3

| (4) Bewertungen

Genießen Sie Ihre Musik überall

Möchten Sie die Musiksammlung auf Ihrem tragbaren Audio-Player ohne Kopfhörer wiedergeben? Schließen Sie ihn einfach an der USB Direct-Buchse der Philips CD-Soundmachine an, und genießen Sie Ihre digitale Lieblingsmusik über die leistungsstarken Lautsprecher - jederzeit und überall.

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USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Digitaler UKW-Tuner

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Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

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Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.3

von 5

4

Bewertungen

5
3
2

26/12/2017

Deutschland

Deutschland

Gefällt, aber .....

Das Gerät gefällt sehr gut, bis auf eine Einschränkung. Ich habe es noch nicht geschafft, eine selbstgebrannte CD mit Copyrightfreien und Lizensfreien Aufnahmen im MP3-Format abzuspielen. Trotz verwendung unterschiedlicher Datenträger.

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Diese Bewertung wurde für AZ318W CD-Soundmachine verfasst

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04/10/2017

Deutschland

Deutschland

AZ318W spielt vom USB-Anschluss keine .wav-Dateien

Zuerst habe mich über den USB-Anschluss gefreut! Aber leider musste ich bald feststellen, dass er keine .wav-Dateien abspielt. Schade :-( Ansonsten hält das Gerät, was es verspricht ;-)

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20/04/2017

France

France

Verifizierter Käufer

bon materiel, bonne qualite musicale

l'attribution d'un n° par fréquence n'est pas simple: la notice n'est pas explicite sur ce point, j'y ai renoncé, je change de fréquence manuellement (heureusement les deux stations que j'écoute ont des fréquences voisines!)

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Diese Bewertung wurde für AZ318W Lecteur de CD verfasst

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