HD-Videoqualität für kristallklare Anzeige

Das kabellose In.Sight HD-Babyphone ermöglicht Ihnen, Ihr Baby in lebendigen Bildern anzusehen. Sie sehen Videos in HD-720p-Qualität. "720" bezieht sich auf die Anzahl von horizontalen Linien der Auflösung auf dem Bildschirm. "p" steht für das progressive Scannen oder die sequenzielle Anzeige der Linien in jedem Frame. Mit der 720p-Auflösung sind Videos schärfer und naturgetreuer.