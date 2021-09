Projiziert helle Bilder sogar bei Tageslicht

Genießen Sie ein beeindruckendes Fernseherlebnis sogar in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung dank des Panels mit 1500 Nit. Die hohe Helligkeit ermöglicht viele neue Einsatzmöglichkeiten an Orten mit starkem Tageslicht. So erhalten Sie kristallklare Bilder, selbst wenn Umgebungshelligkeit ein Problem darstellt. Sie sollten jedoch sicherstellen, dass sich der Monitor in einem klimatisierten Gehäuse befindet. Weitere Informationen zu den Betriebsbedingungen finden Sie im Handbuch.