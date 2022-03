Körperaufsatz mit geschwungenem Design

Der intelligente Körperaufsatz verfügt über unser größtes Behandlungsfenster: 4,1 cm². Dadurch ist er optimal für eine schnelle Behandlung an größeren Körperpartien wie den Beinen, Armen und dem Bauch geeignet. So können beide Unterschenkel in nur 8,5 Minuten behandelt werden. Das geschwungene Design schmiegt sich genau an die Körperkonturen für maximalen Hautkontakt an. Nach dem Aufstecken auf das Gerät startet dieser Aufsatz eine für diese Körperpartie maßgeschneiderte Behandlung. 83 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduktion an den Beinen.******