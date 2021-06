EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation

Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, dass die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.