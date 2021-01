Für den Anschluss Ihrer Milchpumpe an das Stromnetz.

Mit diesem Netzteil können Sie die Philips AVENT Milchpumpe an das Stromnetz anschließen. In Kombination mit dem richtigen Adapter kann das Kabel in allen europäischen Ländern sowie in Argentinien, Korea, China und Australien verwendet werden. Alle Vorteile ansehen