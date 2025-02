HDMI 4K2K-Übertragung für Ultra HD-Inhalte

HDMI 4K2K beinhaltet den HDMI 1.4-Standard. Dieser sorgt für zusätzliche Unterstützung für die Wiedergabe von Ultra High Definition (UHD)-Inhalten. Er bezieht sich derzeit auf 4K, das in seiner größten Ausführung 4096 Pixel x 2160 Pixel (Breite x Höhe) bzw. vier Mal der Größe eines Standard-1080p-HD-Displays entspricht. Der Begriff steht für eine etwas geringere 4K-Auflösung von 3840 Pixeln x 2160 Pixeln (Breite x Höhe). Beide Formate werden über HDMI 1.4 unterstützt. 4K-Displays bringen hochwertige Home Entertainment-Systeme auf das gleiche Niveau, das in vielen kommerziellen Kinos zu finden ist. Damit die Lautsprecher auch zukunftsfähig sind, wurde dieser Standard im Hinblick auf die steigende Anzahl an 4K-Fernsehern integriert.